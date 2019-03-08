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Susurluk’ta hırsızlık çetesi çökertildi: 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çok sayıda hırsızlık vakasına karışan çete, jandarmanın operasyonu ile çökertildi.

08 Mart 2019 Cuma 11:31
Susurluk’ta hırsızlık çetesi çökertildi: 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çok sayıda hırsızlık vakasına karışan çete, jandarmanın operasyonu ile çökertildi. Adliyeye çıkarılan 5 hırsız şüphelisinden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Susurluk ve Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal mahallelerde hırsızlık olaylarının artması üzerine yaptığı istibarat çalışmasında N.G., H.Y., N.K., E.B. ve A.D. isimli şahısların sahte veya çalıntı plaka taktıkları araçlar ile hırsızlık yaptıkları ve hırsızlık sonucu elde ettikleri eşyaları hurdacılara sattıkları tespit edildi. N.G., H.Y., N.K., E.B. ve A.D.’nin çaldıkları malzemeleri çalıntı olan 35 sayılı plakalı araca takarak gerçekleştirdikleri, aynı zamanda E.B.tarafından kullanılan 27plakalı kamyonet ile yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık zanlıları 1 adet şase numarası silinmiş otomobil, Yahyaköy’den 2 adet su motoru, Kepekler mahallesinden 3 adet motorlu testere ve 1 çadır ile aparatlarını, Orman şefliğinden 57 adet demir direk, Karapürçek mahallesinden 1 su motoru ve Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Adaköy’den de damla sulama makinesi çaldıklarını tespit etti. Hırsızlık zanlıları çaldıkları malzemeleri A.Y. isimli hurdacıya sattıkları tespit edildi. Hurdacı A.Y. hakkında "hırsızlık malını kabul etmek ve satın almak" suçundan adli işlem yapıldı. Hırsızların çaldıkları şase numarası olmayan otomobil preslenerek, yediemin otoparkına teslim edildi. Hırsızlık olayları ile ilgili olarak gözaltına alınan ve Adli makamlara sevk edilen N.G., H.Y., N.K., E.B. ve A.D. isimli şüphelilerden; E.B.ve A.D. ifadelerinin alınmasını müteakip, H.Y. hakkında verilen "adli kontrol kararı" ile serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlı N.G. ve N.K. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:31
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