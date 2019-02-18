Süsün: “Sürücü belgelerini yenilemek için 2020’yi beklemeyin”

Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün, sürücü belgelerini yenileyecek vatandaşların 2020 yılını beklememesi gerektiğini söyledi.

Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün yaptığı açıklamada, “Sürücü Belgesi Yenileme Talimatı ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi gereği 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan sürücü belgelerinin (beş yıl içinde) 31 Aralık 2020 tarihine kadar değiştirileceği, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı, bu süre içerisinde Sürücü Belgesini değiştirmek isteyen vatandaşların değerli kağıt bedelini indirimli olarak 13 TL, vakıf katılım payı bedelinin 2 TL olarak ödeyeceği, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini değiştirmek için başvuru yapanlardan 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında sürücü belgesi sınıfına uygun harcı ve indirimsiz değerli kağıt bedeli ile hizmet bedeli ödendikten sonra (tahminen 250 TL civarında olacak) kendilerine geçersiz olan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi verileceği belirtildi. Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğünden 31 Aralık 2015 tarihinden önce sürücü belgesi alan vatandaşlarımıza ait 41 bin 892 dosya devir almıştır. Bunlardan bu zamana kadar müracaat ederek sürücü belgesini yenileyen vatandaş sayısı 14 bin civarında. 5 bin yaşlılık ve ölüm nedeniyle değiştirilmeyeceğini düşünürsek yaklaşık 28 bin sürücü belgesinin yenilenmediği ortada. Sürücü belgelerinin yenilenme süresinin ne zaman dolacağını soran vatandaşlarımız 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor dediğimizde daha çok vakit var, sonra değiştiririz deyip gidiyorlar. Sürücü belgeleri ile beraber kimlik kartları da yenileniyor. Müdürlüğümüzde 2018 yılında 35 bin kimlik kartı 5 bin sürücü belgesi yenilenmiş. Nüfus Müdürlüğünün bunların yanında pasaport, adres, doğum, evlenme, ölüm, boşanma ve diğer işlemleri de var. Sürücü belgelerini değiştirmemiş olan bu vatandaşlarımız 2020 yılını bekler ise bunun o yıl içerisinde bitmesi mümkün değil. Ayrıca yaz aylarında gurbetten gelen vatandaşlarında kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme talepleri de olmakta. Şu sıralar müdürlüğümüz çok yoğun değil. Müsait olan vatandaşlarımız sürücü belgesi yenileme ücretlerini vergi dairesi, bankalar ve PTT ye yatırıp aile hekiminden sürücü sağlık raporlarını alarak 2020 yılını beklemeden sürücü belgelerini yenilemeye müracaat edebilirler” diye konuştu.