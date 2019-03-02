Susun dünya Müslümanları

İsmail Tekpınar

Siz Dünya Müslümanları sonsuza kadar susun… Daha ne kadar bekleyeceksiniz; batı hayranlığından, batının sömürüsünden, zulmünden kurtulmayı...

Mısır’da şehit edilen dokuz genç için daha yirmili, otuzlu yaşların baharındalar. Ahmet Cemal, Abdurrahman Süleyman, Abdüsselam Yusuf, Mahmud el Ahmedi, İslam Muhammed, Ebubekir el Seyid, Ahmed M. Seyid, Ahmed Aldjawi, Ahmet Vihdan…

Şimdi bu gençlere isnat edilen projeli suçlar ve idam kararı öncesinden alınmış mahkemenin batı projeli bir hâli var.

Avrupa Birliği toplantılarında, hiçbir şekilde idamın adı bile anılmıyor ve bir kınama mesajı dahi çok görülüyor… Zulme rıza zulüm değil midir?

Kimse bana batıyı övmesin. Batılılar şöyle adaletli, ecnebilerde böyle demokrasi var demesin…

Biz batının tefessüh etmiş adaletine ve de demokrasisine bizatihi Dünya olarak müşahit olduk ve olmaya devam etmekteyiz…

Hepimiz vicdan sahibi olmamız lazım, değil mi? Hepimiz ana-babayız hangi yürek dayanır bu dokuz fidana... Dünya’nın gözü önünde biriside çıkıp da siz ne yapıyorsunuz diyemedi…

Tıpkı 11 Eylül 2001ikiz kuleleri kendileri vurdurup sonra da gidip Afganistan’ı işgal ettikleri gibi. Sorun bu kazada kaç Yahudi öldü?

Eğer batılıların yaptıkları zulümlere ses çıkarmazsanız sıra size gelir.

Yıllardır Türkiye’yi yalnızlaştırma istemelerindeki gaye de budur elbette, ses çıkaran ve güçlü olan biziz…

Gelin hep birlikte bizim yanımızda durun ve Dünya’ya yeniden asırlık adaleti tesis edelim.

Yoksa daha çok canlar yanacak, evlatlar öksüz ve hatta kadınlar eşsiz kalacak. Daha çok analar ve babalar boynu bükük kalıp ciğerleri yanacak.

Sözüm ona insanlık dışı işkenceler yok deniyordu. İnfaz edilen bu gençlerden sonra daha çok idamı bekleyen tutuklular ve işkenceye maruz kalanların var olduğunu unutmayalım…

Mahmud el-Ahmedi mahkeme heyetine söylediği sözler…

“İstediğin bir adam seç elektrikli şokla ona her suçu itiraf ettiririm.”

“Bize elektrikle işkence edildi. Vücudumuza Mısır’a yetecek kadar elektrik verildi.”

“İtiraf görüntülerimizi polis işkence altında zorla aldı.”

Burada insanlık ölüyor, meşru olmayan bir darbe ile ülkeyi adaletsiz bir şekilde yönetmesine rağmen batı kuklası Sisi’ye karşı gelmek suç mudur?

Darbe yaptıktan sonra ortalama 42 mahkûmu idam etmiş ve halen idamı bekleyen 50’ye yakın mahkûm var maalesef hiçbir tepki yok… Dünya sadece bakıyor, sanırsınız sinema filmi oynuyor…

Türlü türlü işkenceye maruz kalmış bir sanık düşünün, daha ne kadar dayanabilir? Cebren işlemediğiniz bir suçtan dolayı idam ediliyorsunuz.

Elde delil yok, lâkin kararlar yine de idama kadar çıkarılıyor…

İsnat edilen suç ise “2015’te Başsavcı Hişam Berekat’ın bombalı bir saldırıda bu gençler tarafından öldürülmesi”...

Müslüman Kardeşler suçu işlediğini reddediyor. Hatta Hamas’ı da bu konuda suçluyorlar. Lâkin iki grup da suçlamaları reddediyor…

Ma’mafih demokrasi dersi veren Avrupa Birliği neden Mısır’da kendi halkından binlerce insanı katleden Sisi’ye bir şey yapmıyor?

Demokrasi bu olsa gerek, kendi adamları yaparsa suç değil. Eğer bunlara muhalif devlet başkanları yaparsa bir dakika arkadaş sizde demokrasi yok…

Senle biz yolları ayırırız ve ambargo koyarız, demeyi iyi biliyorlar…

Aslında sizin kırdığınız yumurta kırkı geçti… Adaletsizlikten ve hukuksuzluktan can çekişiyorsunuz elbette bu düzen böyle gitmeyecek.

İnanıyorum ki Müslüman âlemi gaflet uykusundan uyanıp kendilerine gelecektirler. Ey batı size derim ki “Zalimler için yaşasın cehennem”. Vesselâm…