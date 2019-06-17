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Süslenen su kabakları alıcı bekliyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar çok sayıdaki insanı beceri sahibi yaparken, 2 yıldır devam eden su kabağı işleme kursunda da göz kamaştırıcı ürünler ortaya çıktı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
Süslenen su kabakları alıcı bekliyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar çok sayıdaki insanı beceri sahibi yaparken, 2 yıldır devam eden su kabağı işleme kursunda da göz kamaştırıcı ürünler ortaya çıktı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki sergide görücüye çıkan su kabakları alıcı bekliyor.


Burhaniye’de Eda Şahin’in eğitmenliğini yaptığı kurslarda su kabakları birbirinden güzel aksesuarlara dönüştü. Hat sanatından leylek ve ingunaya kadar değişik şekillerde işlenen su kabakları ilgi gördü. Halk Eğitimi Merkezi’n de sergilenen bir birinden güzel kabak işlemeleri satmak istediklerini anlatan Kurs Öğretmeni Eda Şahin, kurslardaki su kabağı sıkıntısını da giderdiklerini söyledi. Ürünleri çok beğendiğini anlatan Hasan Abdullah Çakır, “Su kabakları çok güzel işlenmiş. Hepsinin ellerine sağlık. Ben de bu kursa gelmek istiyorum” dedi. Uzun zamandır kurslara geldiğini anlatan Mükerrem Aygül de, ”Ben bu güne kadar değişik kurslara katıldım. Şimdi ise kabakları işliyoruz. Çok güzel işler ortaya çıktı. Ancak, bunları satmak istiyoruz. Bu konuda da destek bekliyoruz” dedi.İki yıldan bu yana kabak kursu verdiğini anlatan Eda Şahin ise, ”Halk Eğitimi Merkezi’nde su kabağı kursu veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kabak bulmakta zorlanıyorduk. B u yıl bir arkadaşımız üretti. Onun için şuanda bu sıkıntı bitki Hat sanatından leylek ve inguanaya kadar değişik şekiller yaptık. Ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Ancak, bunları satıp gelir elde etmek istiyoruz. Bunun için de destek bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
  1. sergi
  2. sanat

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