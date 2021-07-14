Suskunluğun sebebi ‘bankamatik’ yeğen

Akit’in gündeme getirdiği, Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in başrolünde olduğu Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Balıkesir Edremit Belediyesi’ne kadar uzanan yağma rezaletinin ucu sonunda Ankara’ya uzandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu’nun torununun bankamatik memuru olduğu ve yıllardır işe gitmeden Beşiktaş Belediyesi’nden maaş aldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun yeğenini tanıyan çıkmadı

Milyonluk vurgunlar, adrese teslim ballı ihaleler ve sülale boyu yağmanın yaşandığı Beşiktaş Belediyesi’nde şimdi de bankamatik memuru rezaleti patladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda Karadaş’ın, işe gitmediği halde Beşiktaş Belediyesi’nden maaş aldığı ortaya çıktı. Önceki yönetim zamanında göreve alınan Rojda’nın yıllardır Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in başında olduğu Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş A.Ş.’de işçi olarak çalıştığı ve yakın zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı sözleşmeli personel statüsüne yükseltilerek özlük haklarının iyileştirildiği bildirildi.

Resmi kayıtlara göre Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Beşiktaş Belediyesi’nde defalarca giriş çıkış yaptı. İlk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde belediyede çalışmaya başlayan Karadaş’ın, 30 Ağustos 2019’da çıkışı yapıldı. Hemen ertesi gün 1 Eylül’de yeniden işe girişi yapılan Karadaş’ın bir yıl sonra 24 Eylül 2020’de bir kez daha çıkışı verildi. 25 Eylül 2020’de belediye meclis kararıyla sözleşmeli personel statüsüne yükseltilen Karadaş’ın bir daha çıkışı verilmedi. Resmi kayıtlar ortadayken Akit’in yaptığı araştırmada Kılıçdaroğlu’nun yeğenini çalıştığı birimde tanıyan çıkmaması bankamatik skandalını gözler önüne serdi.

“Sistemde böyle bir isim yok”

Konuyla ilgili ulaştığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Keziban Bektaş ise muhabirimizin kendisini tanıtmasına rağmen, pişkince bir tavır takınarak sorularımızı geçiştirdi.

Bektaş, “Kim olduğunuzu nereden bileceğim. Personelimle ilgili bu tarz bir bilgiyi telefonda veremem. Siz şimdi hakim savcı değilsiniz. Ben size niye bilgi vereyim. Şu an çok yoğunum kapatmak zorundayım” diyerek telefonu kapattı. Rojda Karadaş’ın telefon numarasını istediğimiz Beşiktaş Belediyesi santral görevlisi ise, “Rojda hanımın yeri belli değil. Sistemde ismi görünmüyor” diyerek, sistemlerinde böyle bir çalışanın mevcut olmadığını ifade etti.

Bankamatikçilik gelenek haline geldi

Beşiktaş Belediyesi’nde patlak veren bankamatik skandalı seçimlerden önce “Babamın oğlu olsa işe almayın” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önceki skandallarını akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıllarda da Kılıçdaroğlu’nun akrabaları olduğu öne sürülen Bülent, Can, Eren, Erhan, Gamze ve Yüksel Karabulut’un, 2007’de Ataşehir’de kurulan “Uzmanlar Bilişim Temizlik” adlı şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi’nde çalıştığı, işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

Sistemde yok gezide var

Akit’in yaptığı araştırmada, Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu’nun torunu Rojda Karadaş’ın, sözleşmeli personel olarak çalıştığı belediyede işe gelmediği halde araç tahsis edildiği ve üst düzey yöneticilerle gezilere katıldığı belirlendi. 34 BYN 2011 plakalı 2019 model Renault Megane marka lüks araç tahsis edilen Karadaş’ın sistemde adı gözükmediği halde “danışman” sıfatıyla Beşiktaş Belediyesi yönetim kademesiyle Anadolu gezilerine katıldığı belirlendi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ozan İş ve Seyhun Şahin’in 10 Ocak 2020’de Tarsus Belediyesi’ne yaptıkları resmi ziyarette Kılıçdaroğlu’nun yeğeni “danışman” olarak yer aldı. Öte yandan; Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Karadaş’ın, Beşiktaş Belediyesi’nde işe başlamadan 54 gün önce 3 Kasım 2018’de gerçekleşen düğününe ise Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ve yönetim kademesinin tam kadro katıldığı ortaya çıktı. Nikâhın şahitliğini ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu yaptı.

