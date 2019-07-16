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ŞUSKİ Akçakale’deki içme suyu sorununu kalıcı olarak çözüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale ilçesinde yaşanan içme suyu sorununu gidererek kalıcı çözüm üretiyor.

16 Temmuz 2019 Salı 17:17
ŞUSKİ Akçakale’deki içme suyu sorununu kalıcı olarak çözüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale ilçesinde yaşanan içme suyu sorununu gidererek kalıcı çözüm üretiyor. İlk günden beri sorunu yakından takip ederek alanda incelemelerde bulunan ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, “vatandaşların sorunu çözmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.


Akçakale İlçesinde yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek için kolları sıvayan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Teknopark bölgesi olarak bilinen Yenişehir mahallesindeki mevcut içme suyu kuyusunu onararak vatandaşların içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. İlçe halkının içme suyu ihtiyacını karşılamak için aralıksız çalışan ekipler, 15 bin metre küp suyu mevcut olan kuyuyu onararak içme suyunu basınçlı bir şekilde hatlara vererek verimlilik artırıldı.


ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, Akçakale ilçesinde kanalizasyon ve içme suyu eksikliklerini tespit etmek için teknik ekipler birlikte inceleme yaparak gerekli çalışmaların yapılması için ekipleri yönlendirdi. Bölgede inceleme yapan ve içme suyu sıkıntısının bir an önce bitmesi için çalışmanın başında durarak bitirilmesini ve sonuçlanması takip eden ŞUSKİ Genel Müdürü Emin Özçınar, ilçeye verilecek içme suyundan da kendisi bizzat içerek test etti.


Konu ile ilgili Akçakale ilçesinde açıklama yapan Genel Müdür Özçınar, “Akçakale merkezinin bu yaz aylarında içme suyu problemleri yaşamıştı. Akçakale İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talepleri ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla Akçakale Teknopark bölgesi olarak bilinen Yenişehir Mahallesindeki mevcut kuyumuzla ilgili teknik çalışma yaparak analizleri elde ettik. Sonuç olarak yaklaşık günlük 15 bin metre küp suyu ilçe merkezine aktarabilecek bir duruma getirdik. Bu su oranı da önemli bir miktara sahip olarak içme suyu ihtiyacının büyük ölçüde karşılamaktadır. Alanda klorlama ünitesini yaptık hidrofor sistemi ile hatlara basınçlı su vereceğiz. Böylelikle aşağı kısımda mevcut iki adet verimsiz kuyumuzu da kapatacağız hem enerji tasarrufu sağlayacağız hem de buradaki sağlıklı içme suyunu Akçakaleli hemşerilerimize vereceğiz. Ama en önemlisi Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımızın talimatları doğrultusunda şuan 55 kilometrelik mesafede bulunan Ağveren bölgesinden Akçakale ve Harran ilçemize ana isale hatları ile su getirme projesi bulunuyor. 2019 yılı Aralık ayı itibari ile projesini tamamlayıp ihaleye çıkacağız. Aynı zamanda Akçakale ilçesindeki isale hatları çok eski (50 yıllık) ve asbest borular mevcut olduğu için İlçe merkezinde 2020 yılında bu hatlar ve kanalizasyonlar değiştirilecektir. Akçakale modern bir alt yapıya kavuşmak için hazırlanıyor. Bu anlamda da ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak hemşehrilerimizin emrindeyiz. Onlardan tek bir ricamız var mümkün olduğu kadar su önemlidir su hayattır su kıymetlidir israf etmeyelim, ihtiyaç alanı dışında kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Akçakaleli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Mahalle Muhtarları da ilçedeki alt yapı çalışmalarından dolayı başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar’a teşekkür ettiler. ŞUSKİ Genel Müdürü Emin Özçınar, daha sonra Akçakale ve Harran ŞUSKİ İlçe Şube Müdürleri ve personelleri ile bir araya gelerek koordine toplantısı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:17
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