Suşehri’nde traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy köyünde meydana geldi.Kazada, Fiyaz Şimşek(59) yönetimindeki 58 SD 155 traktör freni tutmayınca önce hızlandı ardından devrilerek durabildi. Fiyat Şimşek traktörün üzerinden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Muhtalip Şimşek(38) ise ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi acil servisine kaldıran Muhtalip Şimşek burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.