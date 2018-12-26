Susam 155 yıllık taş değirmende tahine dönüşüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 155 yıllık taş değirmende susamların öğütülmesiyle tahin üretimine başlandı.

Narlı köyünde yaşayan Abdullah Kaynak ve ailesi, atalarından kalan tarihi değirmeni, dağlık alanda açtığı kanaldan getirdiği suyla çalıştırıyor.

Çiftçilerin organik yöntemlerle ürettikleri susamları değirmende öğüterek tahin elde eden Kaynak, bu şekilde hem geçimini sağlıyor hem de tarihi değirmeni ayakta tutuyor.

Çiftçi Maas Taş, yaptığı açıklamada, susamı 5 aylık zahmetli bir çalışmadan sonra taş değirmene getirdiklerini söyledi.

Susamı taş değirmende öğüttüklerini anlatan Taş, "Bu şekilde tahin üretiyoruz. Tahinimiz tamamen doğal olup, hiçbir katkı madde içermemektedir. Zahmetli bir iş. En az 2-3 günlük çalışma sonucu tahminimizi elde ediyoruz. Ürünümüzü Hakkari ve ilçeleri ile bazı illere de gönderiyoruz." dedi.

Tahir Yalçın da her yıl nisan ayının ortalarında susam ekimi yaptıklarını ifade etti.

Susamın bakımı ve sulamasının çok zor olduğunu vurgulayan Yalçın, "Ürünlerimizin yabani hayvanlardan zarar görmemesi için nöbet tutuyoruz. 4-5 ay boyunca bakımını ve sulamasını yapıyoruz. Her yıl hasattan sonra aralık ayında değirmene getirip öğütüyoruz. Kilogramı 70 liradan satılıyor. Yüce Allah'ın bereketine minnettarız." diye konuştu.