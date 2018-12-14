Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Rengarenk tüyleri ve ibikleri, keskin bakışlarıyla tropik kuşları aratmayan özel cins tavuk ve horozlar, İzmir'de düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'nde şampiyonluk için podyuma çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yetiştiriciler tarafından yarışma için özel olarak hazırlanan farklı ülkelere özgü 100 ırktan yaklaşık 800 süs tavuk ve horozu, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunun düzenlediği "Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi" için Menemen ilçesindeki Gölpark Fuar Merkezi'ne getirildi.

Yetkililer tarafından teslim alınarak özel kafeslere konan rengarenk kümes hayvanları, farklı ülkelerden gelen 5 hakem ve 10 asistan tarafından tek tek incelendi, puanları verildi.

Hakemlerin ırk standartlarına göre kilosu, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslara göre yaptığı puanlama sonucu her ırkın birincisinin yanı sıra tüm hayvanlar arasından seçilecek salon şampiyonu belirlenecek.

14-16 Aralık arası düzenlenecek fuarda dereceye girenler açıklanacak ve hayvanların sahiplerine madalya ve kupaları ile para ödülleri takdim edilecek.

- Hakemler yurt dışından geldi

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er, organizasyon için bütün hazırlıkları tamamladıklarını, yetiştiricilerin hayvanlarını teslim ettiğini söyledi.

Yarışmaya 100 ırktan 800'e yakın hayvanın katıldığını ifade eden Er, "Hayvanları puanlamak için Almanya, Slovakya, Hollanda ve Romanya'dan hakemlerimiz geldi. Onlar hayvanlarda olması gereken kriterlere göre puanlayarak derece veriyorlar. Bunların akabinde biz de federasyon olarak derece alan hayvanların sahiplerine kupa ve ödüllerini vereceğiz, teşvik edeceğiz. Süs tavuklarına korkunç bir ilgi var, herkesi bu organizasyona bekliyoruz." dedi.

Er, organizasyonu uluslararası bir yapıya kavuşturmak istediklerini, bununla ilgili mevzuat sıkıntısını aşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüştüklerini ifade etti.

-Yarışmaya sokulacak hayvanlara özenli bakım

Ankara Süs Tavukları Dernek Başkanı Emin Gökgöz, yarışmaya sokulacak hayvanların özenli bir bakıma tabi tutulduğunu ifade etti.

Soy ağacı belli olan yumurtalardan alınan hayvanların özel bir yemleme programıyla beslendiğini, yıkanması ve temizliğine önem verildiğini anlatan Gökgöz, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımız 8 aylıkken damızlık boylarını alıyor. Bunların arasından en uygunlarını tabiri caizse cımbızla çekerek seçiyoruz. Özel yarışma kafeslerinde eğitim veriyoruz. Bu süreçte her gün elle severek evcilleştirmeye, hırçınlıklarını yumuşatmaya çalışıyoruz. En son yarışmaya gelmeden 1 hafta önce göz yakmayan şampuanla yıkanıyor, fön makinası ile kurutuluyor, gagalarına vazelin sürülüyor, tırnakları kesilip törpüleniyor. Tepeleri, paçaları, sakallarını kontrol ediyoruz. El bebek gül bebek baktığımız hayvanların özel yemlerle motive ediyoruz, enerji yükleyerek yarışmalara katılıyoruz." dedi.

Dernek olarak 31, bireysel olarak ise 24 hayvanla yarışa katıldığını belirten Gökgöz, süs tavuğu yetiştiriciliğinin pahalı bir hobi olduğunu, yarışmalarda birinci seçilen hayvanların çok yüksek parasal değerlere ulaştığını sözlerine ekledi.

