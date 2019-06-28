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Süs tavuğundan inşaat malzemesine çalmadık şey bırakmayan hırsız yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da çok sayıda hırsızlık olayına karışan son olarak 25 adet süs tavuğu çaldığı iddia edilen cezaevi firarisi şahıs, Kocaeli’de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:53
Süs tavuğundan inşaat malzemesine çalmadık şey bırakmayan hırsız yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da çok sayıda hırsızlık olayına karışan son olarak 25 adet süs tavuğu çaldığı iddia edilen cezaevi firarisi şahıs, Kocaeli’de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre 16 Şubat ve 27 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları sonrası gelen şikayetler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonrasında hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın T.Y. olduğu belirlendi. Şahsın Tuzla’da süs hayvanı baktığı bir ikamette olduğunu belirleyen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenleyerek T.Y.’yi gözaltına aldı.



Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte kimlik kullandığı tespit edildi. T.Y.’nin yapılan incelemesinde 20 bin TL değerinde bahçe duvarı kalıp demiri bulunan bir kamyon, 237 adet inşaat malzemesi, 6 bin 250 lira değerinde 25 adet süs tavuğu çalmanın da aralarında olduğu 25 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 ayrı hırsızlık suçundan aranması ve toplam 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın aynı zamanda Bolu Açık Cezaevinden firari olarak arandığı öğrenildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan T.Y., evrakta sahtecilik, oto hırsızlığı, hayvan hırsızlığı ve cezaevi firarisi olma suçlarından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:53
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