0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Liderden saldırı açıklaması

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, cami ve kiliselere yapılan saldırılara ilişkin, nereden gelirse gelsin tüm dinlerin ibadethanelerine yapılan terör saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:10
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Liderden saldırı açıklaması

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

23 Nisan Meclis resepsiyonunda yeniakit.com.tr’den İsmail Uğur’a konuşan Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, cami ve kiliselere yapılan saldırılara ilişkin, nereden gelirse gelsin tüm dinlerin ibadethanelerine yapılan terör saldırılarını lanetlediklerini belirterek, “İster kilise, ister cami, ister havra, hatta bu üç semavi dinin dışında hangi inancın ibadethanesi olursa olsun, buralara yapılacak saldırı kabul edilemez. İnsanlara can veren Allah’tır ve canları alacak olan da Allah’tır.” dedi.

Canı veren de alacak olan da Allah’tır

15 Mart’ta Yeni Zelanda’da iki camiye ve 21 Nisan’da Sri Lanka’da kiliselere yapılan terör saldırılarıyla ilgili görüşlerini dile getiren Süryani Ortodoks Ruhani Lideri Çetin, ister kilise olsun ister cami olsun, o mekanlarda Allah’a ibadet edildiğine işaret ederek şunları söyledi: “İnsanlar günahlarının bağışlanması, dünyanın huzur ve barışı için dua ediyor. Terör saldırıları nereden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın biz bu saldırıları kınıyoruz. İster kilise, ister cami, ister havra, hatta bu üç semavi dinin dışında hangi inancın ibadethanesi olursa olsun buralara yapılacak saldırı kabul edilemez. Allah kutsal kitaplarda diyor ki; insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Hepimizi yaratan aynı Allah’tır. Allah zaten isteseydi bütün insanları tek din çatısı altında veya tek etnik kökende toplardı. Her biri kendi lisanıyla, kendi inancıyla aynı Allah’ı yüceltiyor. Allah’ımızın isteği bu. Bunun tersini savunmak Allah’ın isteğine karşı gelmektir. Hepimizi yaratan Allah’tır. Allah’ın verdiği canı alacak olan da Allah’tır.” 

Ülkemizin birlik ve beraberliği için dua ediyoruz

Dünyada barış ve huzur ortamının sağlanması için bütün insanların kardeşçe birbirini kucaklaması ve sevmesi gerektiğini dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah Sina Dağı’nda Musa Peygambere verdiği 10 buyruktan birisinde şöyle der; öldürmeyeceksin. Biz İlahî sevginin bütün tüm dünyamızı kuşatmasını istiyoruz. Biz ülkemizin birlik ve beraberliği için, huzuru için, kalkınması için hem dua ediyoruz hem de çaba harcıyoruz. Ülkemizi seviyoruz ve hepimiz aynı geminin içindeyiz. Dinler, mezhepler, etnik kökenler değişik olabilir. Bu dünya Tanrımızın manevi bir bahçesi. Tek ağaç olunca tek meyve verir, tek çiçek olunca tek koku verir. Farklı ağaç ve çiçekler manevi bir zenginliktir. Hepimiz aynı Allah’a inanıyor ve yüceltiyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:10
  1. Sri Lanka
  2. Sri Lanka saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmen açıkladı! Trump'a bomba rakip
    1. Resmen açıkladı! Trump'a bomba rakip
    2. Sivas’ta inadına patates üretilecek
    3. Zeka küpleri yarıştı
    4. Real Madrid, 39 yaşındaki Reyes'in..
    5. Yalova Valisi Erol yaz sezonunu..
    6. 1 Mayıs 2019 nerede kutlanacak 1 Mayıs..
    7. Ufuk Turu Toplantıları ’Sosyal..
    8. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı..
    9. Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü..
    10. Kütahya’da bitkisel üretim değeri..
    11. Kütahya Tarım Fuarı açıldı
    12. THY Euroleague’de play-off üçüncü..
    13. İzmir'de göçmenler için psikososyal..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği
    16. Sultanahmet'te dünyanın en büyük "lale..
    17. Pekin’de asansör kazası: 11 ölü
    18. Aşı olmak orucu bozar mı? İğne..
    19. Süryani Ortodoks liderden saldırı..
    20. "Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı
    21. Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan..
    22. Yeni Zelanda askerleri atalarını..
    23. Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul’da..
    24. Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak..
    25. ATO heyeti THY’nin direkt uçuşuyla..
    26. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    27. Bursa’da çamur yağdı, oto yıkamacılar..
    28. İtalya'dan yürüyerek Çin'e gidiyor
    29. Büyükşehir Muğla’ya 2 milyar 737..
    30. İsveç'te kahraman ilan edilmişti! Türk..
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’