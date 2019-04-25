Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Liderden saldırı açıklaması

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

23 Nisan Meclis resepsiyonunda yeniakit.com.tr’den İsmail Uğur’a konuşan Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, cami ve kiliselere yapılan saldırılara ilişkin, nereden gelirse gelsin tüm dinlerin ibadethanelerine yapılan terör saldırılarını lanetlediklerini belirterek, “İster kilise, ister cami, ister havra, hatta bu üç semavi dinin dışında hangi inancın ibadethanesi olursa olsun, buralara yapılacak saldırı kabul edilemez. İnsanlara can veren Allah’tır ve canları alacak olan da Allah’tır.” dedi.

Canı veren de alacak olan da Allah’tır

15 Mart’ta Yeni Zelanda’da iki camiye ve 21 Nisan’da Sri Lanka’da kiliselere yapılan terör saldırılarıyla ilgili görüşlerini dile getiren Süryani Ortodoks Ruhani Lideri Çetin, ister kilise olsun ister cami olsun, o mekanlarda Allah’a ibadet edildiğine işaret ederek şunları söyledi: “İnsanlar günahlarının bağışlanması, dünyanın huzur ve barışı için dua ediyor. Terör saldırıları nereden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın biz bu saldırıları kınıyoruz. İster kilise, ister cami, ister havra, hatta bu üç semavi dinin dışında hangi inancın ibadethanesi olursa olsun buralara yapılacak saldırı kabul edilemez. Allah kutsal kitaplarda diyor ki; insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Hepimizi yaratan aynı Allah’tır. Allah zaten isteseydi bütün insanları tek din çatısı altında veya tek etnik kökende toplardı. Her biri kendi lisanıyla, kendi inancıyla aynı Allah’ı yüceltiyor. Allah’ımızın isteği bu. Bunun tersini savunmak Allah’ın isteğine karşı gelmektir. Hepimizi yaratan Allah’tır. Allah’ın verdiği canı alacak olan da Allah’tır.”

Ülkemizin birlik ve beraberliği için dua ediyoruz

Dünyada barış ve huzur ortamının sağlanması için bütün insanların kardeşçe birbirini kucaklaması ve sevmesi gerektiğini dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah Sina Dağı’nda Musa Peygambere verdiği 10 buyruktan birisinde şöyle der; öldürmeyeceksin. Biz İlahî sevginin bütün tüm dünyamızı kuşatmasını istiyoruz. Biz ülkemizin birlik ve beraberliği için, huzuru için, kalkınması için hem dua ediyoruz hem de çaba harcıyoruz. Ülkemizi seviyoruz ve hepimiz aynı geminin içindeyiz. Dinler, mezhepler, etnik kökenler değişik olabilir. Bu dünya Tanrımızın manevi bir bahçesi. Tek ağaç olunca tek meyve verir, tek çiçek olunca tek koku verir. Farklı ağaç ve çiçekler manevi bir zenginliktir. Hepimiz aynı Allah’a inanıyor ve yüceltiyoruz.”