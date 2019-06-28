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Süryani Cemaati Vali Pekmez ile bir araya geldi

Adıyaman ve Çevre İller Metropolitliğinin geleneksel kutlama günü programına katılmak üzere Adıyaman’a gelen İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin öncülüğündeki Süryani Cemaati temsilcileri Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile bir araya geldi.

28 Haziran 2019 Cuma 17:39
Süryani Cemaati Vali Pekmez ile bir araya geldi

Adıyaman ve Çevre İller Metropolitliğinin geleneksel kutlama günü programına katılmak üzere Adıyaman’a gelen İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin öncülüğündeki Süryani Cemaati temsilcileri Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile bir araya geldi.


Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Griğoryos Melki Ürek ve Süryani Cemaati temsilcileri ile birlikte Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret eden Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, gösterdiği yakın ilgi ve alaka ile misafirperverliğinden dolayı Vali Aykut Pekmez’e teşekkür etti.


Süryani Cemaatinin ziyaretinden memnuniyet duyan Vali Aykut Pekmez ise Adıyaman’ın tarihsel süreç içerisinde bugüne kadar birçok medeniyete harman olduğunu, farklı dinlerin, farklı dillerin ve farklı etnik kökenlerin bir mozaiği olduğunu belirterek, “İlimizin en önemli özelliği hoşgörü ve diyalog anlayışının binlerce yıldır bu topraklarda yaşanmasıdır. Bu bereketli topraklarda insanlarımız yüzyıllardır dil, din ve ırk ayrımı yapılmadan birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamayı bilmiştir. Süryani vatandaşlarımıza farklı dil ve inanç noktasında asla ayrım yapmıyoruz. Onları şehrimizin bir zenginliği olarak görüyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:39
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