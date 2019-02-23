Survivor Dimitra Vamvakousi kimdir?

Survivor 2019 oyuncusu Yunanlı Dimitra kim olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Yunanlı oyuncu Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun oldu. İşte Dimitra Vamvakousi biyografisi.

Yarışma programında Tükiye-Yunanistan arasındaki çekişmeli yarışmada ön plana çıkan Yunanlı Dimitra Vamvakousi kimdir? Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor.