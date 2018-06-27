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Acun duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Survivor'da kameramanlık yapan Alper Baycın'ın Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:27
Acun duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından acı haberi verdi. Ilıcalı, Acun Medya çalışanı kameraman Alper Baycın’ın hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.
 
"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim"

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:27
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  • Ers61Ers616 sa önce
    Keşke, Acun'u gebertseydiler, toplum bir ahlâk muhribinden kurtulurdu.
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