Survivor Anıl kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ne iş yapıyor?

Anıl Berk Baki kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan isimlerden olan Anıl Berk Baki 2018 yılında Survivor kadrosunda yer almıştı. başarılı parkur performansları ile akıllarda kalan Anıl Berk Baki yelken sporu ve Crossfit antrenörlüğü yapmaktadır. İşte Anıl Berk Baki'nin hayatı, özgeçmişi.

Anıl Berk Baki kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Anıl Berk Baki lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmektedir aynı zamanda milli sporcudur. Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki Survivor yarışmacısı, Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir.