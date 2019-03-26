0553 313 94 23

“Sürüngenler çetesi” üyesi 5 kişi tutuklandı

İstanbul’da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı.

26 Mart 2019 Salı 21:26
“Sürüngenler çetesi” üyesi 5 kişi tutuklandı

İstanbul’da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı.


Güvenlik kameralarına ’yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için’ kendilerine ’Sürüngenler Çetesi’ ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.


Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete lideri Yıldırım B.’nin’nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçağın kontrolü için pilotların sadece 40 saniyesi vardı
    1. Uçağın kontrolü için pilotların sadece..
    2. Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
    3. Nasrallah'tan ABD'nin "Golan Tepeleri"..
    4. Vefat eden gazi polis, toprağa verildi
    5. Kazakistan'da petrol kuyusundaki..
    6. MHP’li Erkan Akçay: Cumhur İttifakı..
    7. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    8. "Türkiye için yanlış işler yapıyorlar"
    9. Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü,..
    10. GÜNCELLEME - Narenciye paketleme..
    11. MHP'den Golan Tepeleri tepkisi
    12. Meslektaşının vurduğu polis memuru..
    13. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    14. Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki
    15. "Biz boş laflar etmiyoruz, icraat..
    16. BM'den "Idai kasırgası dünya için..
    17. 'Muhsin Başkan’ı 16 yaşında SSK..
    18. İstanbulkart'la seyahat! Binali..
    19. New York’ta kızamık alarmı
    20. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı