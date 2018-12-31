Sürüklenen bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalandıktan sonra sürüklenen lastik bottaki göçmeni kıyıya ulaştırdı31 Aralık 2018 Pazartesi 21:24
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalandıktan sonra sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Babakale Burnu mevkisinde motoru arızalanan lastik botun sürüklendiği yönündeki ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı.
Sahil güvenlik botuna alınan Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 47 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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