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Sürüden kaçan keçi ve oğlağını jandarma buldu

Kırıkkale’de 2 gündür kaybolan keçi ve oğlağını görevden dönen jandarma ekipleri bularak, sahibine teslim etti.

14 Mart 2019 Perşembe 16:04
Sürüden kaçan keçi ve oğlağını jandarma buldu

Kırıkkale’de 2 gündür kaybolan keçi ve oğlağını görevden dönen jandarma ekipleri bularak, sahibine teslim etti.

 

Kırıkkale’in Yahşihan ilçesine bağlı Kenaobası köyünde Yassıbağ mezrası bölgesinde ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler görevden dönerken sürüden kaçıp dağda 2 gündür sahibi tarafından aranan keçi ve oğlağını buldu.

 

Keçi ile oğlağını Sefer Özçam isimli çobana teslim edildi. Özçam, jandarma ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:04
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