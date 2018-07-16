Sürücüsüz metronun ikinci etabında test sürüşleri devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos'ta hizmete almayı planladığı ve 12 Temmuz'da başlayan sürücüsüz metro hattının ikinci etabında deneme seferlerine dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ara verilerek vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandı.

Bugün de deneme sürüşlerine devam etmek için yeniden seferlere ara verildi.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümündeki faaliyetleri görüntülendi. Test sürüşleri, belediyenin ilgili birimlerindeki yetkililerin nezaretinde yabancı teknik heyet tarafından yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" için yapılan test sürüşleri, sadece Yamanevler-Sancaktepe arasındaki ikinci etapta değil, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşan metro hattının tamamında devam ettiriliyor.

12-13 ve 14 Temmuz'da yapılan deneme sürüşlerinde teknik anlamda herhangi bir arıza ve aksaklık tespit edilmedi. Test sürüşleri başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bugün dahil olmak üzere 17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da da test sürüşleri devam edecek.

Bu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 6 gün boyunca hizmet vermeyecek. Metro seferlerinin yapılmadığı günlerde ulaşım, İETT'nin bu güzergahta devreye soktuğu M5 numaralı otobüslerle sağlanıyor.

Diğer günlerde gerçekleşecek deneme seferlerinde herhangi bir aksaklık ve arızanın tespit edilmemesi halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro hattının tamamını Ağustos ayında hizmete alacak.

Bunun için de gerekli hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Sürücüsüz metronun Yamanevler-Sancaktepe kısmının hizmete alımıyla birlikte Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'na 7 istasyon daha eklenmiş olacak.

Uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonun yolcu kapasitesi bin 622 olan metro hattında günde ortalama 700 bin kişinin taşınması hedefleniyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

Kaynak: AA