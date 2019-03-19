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Sürücüsüz metro test sürüşüne başladı

İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda, test sürüşü başladı.

19 Mart 2019 Salı 13:57
Sürücüsüz metro test sürüşüne başladı

İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda, test sürüşü başladı. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 34 dakikaya indirecek metronun bu yılın son çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyor. 8 ilçeden geçecek metro, 70 bin yolcu ve günlük 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip.


İstanbul’un ikinci Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı test sürüşüne başladı. Araç sürüş testlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve çok sayıda basın mensubu katıldı.


Tekstilkent Metro İstasyonu’nda açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ardından test sürüşü için beraberindeki heyetle birlikte metroya bindi.



“Avrupa Yakasında ilk sürücüsüz hat olma özelliği taşıyor”


Başkan Uysal, "Sürücüsüz metroda manuel sistem dediğimiz sürücülü bir şekilde rayların hatların denemeleriakabinde sürücüsüz bir şekilde denemeler devam edecek. Bu hattımız 8 ilçemizden geçmekte yani İstanbulumuzun 8 ilçemizi birbirine bağlaya,n entegre eden çok önemli bir hat. Tabii bu hattın İstanbul’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe sürücüsüz metro hattından sonra Avrupa Yakası’nda ilk sürücüsüz hat olma özelliği taşıyor. Şu anda manuel test sürüşleri başladıktan sonra da 2019 yılınınson çeyreğine doğru hizmete girmesi bekleniyor. Toplamda hattımızın uzunluğu 18 kilometre, 15 istasyonumuzda oluşmakta yaklaşık tek yön olarak saatte 70 bin yolcu ve günlük 1 milyon yolcu kapasitesine sahip” diye konuştu.


Yaklaşık 24,5 kilometre uzunluğu bulunan çift hatlı güzergahtaki istasyonlar şu şekilde:


"Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani-Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy, Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş."


Hattın toplam 24,kilometre uzunluğu bulunurken seyahat süresi ise Kabataş’tan Mahmuybey’e 34 dakika olarak belirlendi. Metronun yaklaşık olarak seyahat hızı ise 80 kilometre olacak. Metronun yolcu kapasitesi ise 70 bin kişi olacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:57
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