Sürücülerin yol tepkisi

Ardahan’da sürücüler Karayolları ekiplerinin gereksiz yere Ardahan-Şavşat karayolunu trafiğe kapatmasına tepki gösterdiler.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan - Şavşat karayolunda seyreden sürücüler yolun gereksiz yere kapatıldığını belirterek cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdiler.

Yolun bazı noktalarında tipi nedeniyle kar yığınları oluştuğunu ve ekiplerin kısa bir çalışma sonrası yolu ulaşıma açabileceğini dile getiren sürücüler, vatandaşın mağdur edildiğini belirttiler. Yoldaki kar birikintileri temizleyen sürücüler “Vatandaşın mağdur olmaması için ekipler bir iki saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açık tutabilirler. Ancak yolu trafiğe kapatmak en kolay olanı” dediler.

Öte yandan Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Yoncalı Köyü’nde servisleri yolda kalan öğrenciler yürüyerek köylerine ulaşabildiler.