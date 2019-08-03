0553 313 94 23

Sürücülerin attığı izmarit makilik alanı yaktı

Malkara-Şarköy yolu üzerinde yoldan geçen sürücülerin attığı sigara 200 metrekarelik makilik alanı yaktı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
Sürücülerin attığı izmarit makilik alanı yaktı

Malkara-Şarköy yolu üzerinde yoldan geçen sürücülerin attığı sigara 200 metrekarelik makilik alanı yaktı.


Edinilen bilgiye göre, Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkisinde yoldan geçen sürücülerin attığı bir sigara izmariti yüzünden çıktığı öne sürülen yangını fark eden Ballı Mahallesi sakinlerinden Alişah Mızrak ve Mahalle Muhtarı Bekir Görgüç itfaiyeyi aradı. Sağlamtaş Mahallesi’nden gelen itfaiye ekibi, makilik alanda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.


Ballı Muhtarı Bekir Görgüç, “İtfaiye görevlilerine teşekkür ederiz. Yoldan geçen sürücülerin attığı sigaradan çıktığını tahmin ediyoruz. Yol kenarındaki 200 metrelik bir alanda bulunan otluk ve makilik alan yandı. Yangın yerinin hemen yanında ayçiçek tarlalarının olması yangının büyümesini önledi” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam vurularak öldürüldü
    1. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    2. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    3. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    4. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    5. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    7. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    8. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    9. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    10. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    11. TL ile ihracatta rekor
    12. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    13. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    14. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    15. Bingöl’de en tatlı hasat
    16. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    17. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    18. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    19. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    20. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    21. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    22. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    23. Milletlerarası anlaşmalar
    24. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    25. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    26. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    27. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    28. Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e..
    29. AK başkanlar deneyimlerini paylaştı
    30. Nazlı öğretmen ve arkadaşları..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız