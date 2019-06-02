0553 313 94 23

Sürücüleri kontrol eden çocuklara bisiklet ödülü

Adıyaman’ın Kahta protokolü tarafından ilçenin giriş noktalarında araçlarda bulunan çocuklara hediye ve seyahat karnesi dağıtıldı.

02 Haziran 2019 Pazar 12:00
Sürücüleri kontrol eden çocuklara bisiklet ödülü

Adıyaman’ın Kahta protokolü tarafından ilçenin giriş noktalarında araçlarda bulunan çocuklara hediye ve seyahat karnesi dağıtıldı.


Kahta’da görev yapan polis ve jandarma ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil ve ziyaret için yollara düşen vatandaşların güvenliği için, kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını arttırdı. Sürücülerin hız ve emniyet kemeri kontrollü sürüşünü denetlemek amacıyla araç içeresindeki çocuklara seyahat karnesi dağıtıldı. Dağıtılan karneleri dolduranlara ise Bakanlık tarafından bisiklet hediye edileceği öğrenildi. Başlatılan proje ile araçtaki çocuklar, karne ile birlikte arabanın plakasını ve arabayı kimin kullandığını yazacak, daha sonra sürücü yayalara yol verdi mi? Emniyet kemeri takılı mı? Hız kurallarına uyuyor mu? şeklinde değerlendirmeye alacak.


Çocuklara yönelik başlatılan "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında, Ramazan Bayramı tatil dönemi boyunca en başarılı 100 karneyi dolduran çocuk, bisikletle ödüllendirilecek. Çocuklar trafikte iken, araç kullanan ailesinin yaptığı hataları bu karneye işleyecek.


Proje kapsamında trafikte durdurulan araçlardaki çocukların aileleri, bu uygulama ile birlikte daha dikkatli olacaklarını ve çocuklarının trafik bilincini kazanacağını ifade ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta haziran ayında yayla yollarında karla mücadele
    1. Bayburt’ta haziran ayında yayla..
    2. Dünyayı sarsan gelişme! 152 genci..
    3. Yozgat lise taban puanları 2019 Yozgat..
    4. Bayram trafiğine hem havadan hem..
    5. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    6. Irak'ta 2 Fransız hakkında idam kararı!
    7. Kahta Belediyesi’nden ücretsiz ulaşım..
    8. İstanbul’da fiyatlar mayısta yüzde..
    9. Katar Emiri Al Sani, Hamas heyetiyle..
    10. Annesinin terk ettiği yavru geyiğe..
    11. Teröristlere ait mühimmatlar ele..
    12. Vali Demirtaş: "Kadınlara kendi..
    13. Ramazan ayında balıkçı esnafı..
    14. Hatay’da yeşil nohut hasadı
    15. Ege’de, Türkiye’nin ilk ‘Neonatal..
    16. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze, iftar..
    17. (Özel) Bursa kestanesi drone ile..
    18. (Özel) Bir kelime için bin 700..
    19. (Özel) Yavru ayı ’Yumoş’, barınağının..
    20. Ailesi 2 yıldır yolunu gözlüyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...