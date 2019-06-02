Sürücüleri kontrol eden çocuklara bisiklet ödülü

Adıyaman’ın Kahta protokolü tarafından ilçenin giriş noktalarında araçlarda bulunan çocuklara hediye ve seyahat karnesi dağıtıldı.

Kahta’da görev yapan polis ve jandarma ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil ve ziyaret için yollara düşen vatandaşların güvenliği için, kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını arttırdı. Sürücülerin hız ve emniyet kemeri kontrollü sürüşünü denetlemek amacıyla araç içeresindeki çocuklara seyahat karnesi dağıtıldı. Dağıtılan karneleri dolduranlara ise Bakanlık tarafından bisiklet hediye edileceği öğrenildi. Başlatılan proje ile araçtaki çocuklar, karne ile birlikte arabanın plakasını ve arabayı kimin kullandığını yazacak, daha sonra sürücü yayalara yol verdi mi? Emniyet kemeri takılı mı? Hız kurallarına uyuyor mu? şeklinde değerlendirmeye alacak.

Çocuklara yönelik başlatılan "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında, Ramazan Bayramı tatil dönemi boyunca en başarılı 100 karneyi dolduran çocuk, bisikletle ödüllendirilecek. Çocuklar trafikte iken, araç kullanan ailesinin yaptığı hataları bu karneye işleyecek.

Proje kapsamında trafikte durdurulan araçlardaki çocukların aileleri, bu uygulama ile birlikte daha dikkatli olacaklarını ve çocuklarının trafik bilincini kazanacağını ifade ettiler.