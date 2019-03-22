0553 313 94 23

Sürücülere zor anlar yaşatan cam silicilere operasyon

Trafik ışıklarında duraklama yapan araçların camlarını silerek sürücülerden zorla para talep etikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

22 Mart 2019 Cuma 12:16
Sürücülere zor anlar yaşatan cam silicilere operasyon

Trafik ışıklarında duraklama yapan araçların camlarını silerek sürücülerden zorla para talep etikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şişli’de bulunan trafik ışıklarında sürücülerin duraklama yaptıkları esnada otomobillerin yanına yaklaşarak camlarını silip sürücülerden para talep edildiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Para vermek istemeyen sürücülerin otomobillerine zarar vermekle tehdit ettiği iddia edilen şüphelilerin tespiti için ekipler takibe başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan takiple şüpheliler tespit edilerek dün yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan Naci B., Emrah B., Barış B. ve Feyza G. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin sorgularında kimseden zorla para talep etmediklerini belirterek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İfadeleri alınan şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde ele alma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu
    1. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    2. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    3. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    4. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    5. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    6. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    7. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    8. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    9. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    10. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    11. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    12. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    13. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    14. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    15. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    16. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    17. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    18. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    19. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    20. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    21. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    22. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    23. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    24. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    25. Turizm acentası temsilcileri..
    26. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    27. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    28. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    29. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    30. Düzce Üniversitesi’nde yeni uygulama..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler