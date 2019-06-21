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Sürücülere yazlık bakım uyarısı

Bilecik’te oto tamircisi Hakan Bağırkan, araçların yaz bakımı konusunda sürücüleri uyararak, "Araçların yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:32
Sürücülere yazlık bakım uyarısı

Bilecik’te oto tamircisi Hakan Bağırkan, araçların yaz bakımı konusunda sürücüleri uyararak, "Araçların yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar" dedi.


Bağırkan, yaptığı açıklamada, artık sürücülerin, kış lastiklerini çıkartıp yazlık lastiklere geçmesi gerektiğini belirterek, fren, yağ bakımlarının mutlaka yapılması istedi. Hakan Bağırkan, "Aracın ön düzen, kronik bakımların hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Sürücüler uzun yola çıkmadan önce mutlaka araçlarını bir ustaya göstersinler" dedi.


"Yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar"


Oto tamircisi Hakan Bağırkan, araçlarda aydınlatma sistemi, yağ kontrolü, fren, klima, lastik, silecek ve motor bakımının uzun yol öncesi mutlaka yapılması gerektiğini belirterek “Arabanızın fren sistemini mutlaka kontrol ettirin. Sağlıklı fren sistemi sizi kazalardan korur. Eski lastiklerle yola çıkmayın. Eğer lastiklerin diş derinliği limitin altındaysa mutlaka değiştirin. Gece sürüşlerde farların ayarı hem sizin hem de karşı taraftan gelen sürücülerin sürüşü açısından hayati önem taşıyor. Yedek lamba bulundurun. Hem fren hem de motor yağını kontrol edin. Yağ seviyesinin düşük olması motorda ciddi hasarlara yol açar. Sileceklerinizi de kontrol edin. Silecek lastikleriniz yıpranmış ve işlevini yerine getiremiyorsa vakit kaybetmeden değiştirin" dedi.


"Lastikler çok önemli"


Bu dönemde en çok karşılaştıkları sorunlardan birisinin yağ bakımlarını ihmal edilmesi olduğunu söyleyen Bağırkan, "Yağ var mı, yok mu bakmıyorlar. Lastikler çok önemli. Zayıf lastikle yola çıkılmaz. Bu dönemde hararet sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunları yaşamak istemeyen sürücülerin de araçların radyatör, devirdaim ve soğutma sistemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Çürümeler ve su kaçırmaları olursa, bunun fark edilmemesi arızalara yol açabilir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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