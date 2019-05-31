Sürücülere kuşburnu, çocuklara karne

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Ramazan Bayramı trafik denetlemesi yaptı. İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, sürücülere yöreye ait kuşburnu marmeladı, çocuklara ise trafik karnesi verdi.

İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, kara yollarında oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda yaşanabilecek kazaları en aza indirmek adına yapılan bu uygulamada öncelikli olarak vatandaşların bayramı tebrik ederek, trafik kullarına uyması konusunda uyardı.

Uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesinin devamı olan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi uygulamasına geçilerek, hedef kitle olan öğrencilere kırmızı düdük ile birlikte karneler verildi. Ramazan Bayramı tatili süresince doldurulan karneler 20 Haziran’a kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm twitter adresine gönderilen karneler arasından en çok beğenilen ilk 100 (yüz) karne sahibine bisiklet hediye edilecek.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat da çocuklara trafik karnesi, şapka ve kırmızı düdük verdi.