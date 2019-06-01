Sürücülere karne çocuklardan

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü, Trafik Büro Amirliği ekipleri Ana yol üzerinde yaptığı uygulama ile bayram tatiline çıkan sürücülere kandil simidi verdi. Ayrıca dikkat sizden not bizden projesi ile de araçlardaki çocuklara polis ekipleri tarafından karne verildi.

Ramazan bayramı tatili boyunca, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması; çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamı olan “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi uygulaması Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ana yolda uygulandı. “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesinin hedef kitlesi olan ilkokul öğrencileri, sürücü olan ebeveynlerine ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ dolduracaklar. Sürücünüz yayalara yol verdi mi?, Sürücünüz emniyet kemeri takıyor mu?, Sürücünüz cep telefonu kullanıyor mu?, Sürücünüz hız kurallarına uyuyor mu?, Sürücünüz trafik ışıklarına uyuyor mu? Değerlendirmelerin yer aldığı ‘Sürücü Seyahat Karnesi’nde, yolculuk süresi, dinlenme süresi ve gittiği mesafe gibi bilgiler de yer alıyor. Çocuklar bu karnelere,araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan bu karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ve TrafikEgm twitter adresi ile paylaşılacak. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz paylaşım sahibi öğrenci bisiklet ile ödüllendirilecek.

İçişleri Bakanlığının uygulaması kapsamında Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Trafik Büro Amiri Olcay Esmer ve Trafik ekipleri Yalova Bursa karayolu yol üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamalarda polis ekipleri sürücülere kandil simidi ikram ederken, araçlardaki çocuklara da karne verdiler ve uyarılarda bulundular.