Kırıkkale’de trafik ekiplerince yapılan ’emniyet kemeri’ uygulamasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki (KGYS) kameralar ile tespit edilen kural ihlali yapan sürücülere 1 saatte 8 bin 55 TL ceza kesildi.

Kırıkkale’de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Hürriyet Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’emniyet kemeri’ uygulaması yapıldı. Emniyet kemeri uygulamasının yanı sıra telefonla konuşan, ters yöne giren, kasksız motosiklet kullanan sürücüler de KGYS kameraları tarafından tespit edildi. Burada yapılan 1 saatlik uygulamanın ardından kural ihlali yapan sürücülere 8 bin 55 TL idari para cezası kesildi.

KGYS ile uygulamaların devam edeceğini ifade eden Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, “Günün değişik saatlerinde, günün değişik günlerinde rutin olmayan şekilde değişik zamanlarda bu uygulamaları biz burada gerçekleştiriyoruz. Bugünkü yaptığımız uygulamada saat 11.00 ile 12.00 saatleri arasında ilimizde Hürriyet Caddesi Meydan Kavşağı’nda emniyet kemeri kullanmadığını tespit ettiğimiz yaklaşık 10 aracımıza, yine seyir halindeki cep telefonu kullanan 2 sürücü arkadaşımıza biz gerekli idari para cezası işlemlerini yaptık. Bununla beraber seyir halindeyken yine emniyet kemeri takılı olan sürücülerimize de yine kontrol edildiklerini bilmeleri manasında uyarılarda bulunduk. Bu konuda çalışmalarımız şehrimizin değişik noktalarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ile devam edecek. Biz bu uygulamaları vatandaşlarımızın yüzüne karşı işlem yapıldığını ve kendilerinin de kameralar tarafından işlem yapıldığını bilinmesini istiyoruz. Dikkat etmelerini istiyoruz. Trafik kuralları bizlerin güvenliği ve can sağlığı için var” dedi.