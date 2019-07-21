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Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Amasya'da tarlasından topladığı ve hale götürmek için kamyonetine yüklediği domatesler, aracı kaldırıma çarpınca yola savrulan 70 yaşındaki çiftçinin imdadına sürücüler ve yolcular yetişti- Araçlarından inerek yola savrulan domatesleri toplayıp sahibine teslim eden sürücü ve yolculara kaza nedeniyle olay yerine gelen jandarma ekipleri de destek verdi

21 Temmuz 2019 Pazar 20:21
Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

AMASYA (AA) - Amasya'da lastiklerinin patlamasını sonucu kaldırıma çarpan kamyonetin kasasından dökülen domatesler, yoldan geçen araç sürücüleri ve yolcular tarafından toplanarak sahibine verildi.

Belmebük köyündeki tarlasından topladığı domatesleri kamyonetine yükleyerek, Amasya haline götürmek isteyen 70 yaşındaki Mehmet Aslanlı'nın kullandığı 05 AN 163 plakalı kamyonet, İpekköy mevkisinde lastiklerinin patlamasını sonucu kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasındaki bir tona yakın domates yola döküldü.

O sırada yoldan geçen sürücü ve yolcular, Aslanlı'nın çaresiz halini görünce araçlardan inerek, yola savrulan domateslerini toplamaya çalışan çiftçiye yardım etti.

- "Gözleri yaşlı görünce biz de dayanamadık"

Domateslerin toplanmasına yardım edenlerden Zehra Demirdağ, yoldan geçerken Aslanlı'yı çok çaresiz gördüklerini ve yardım etmek istediklerini ifade ederek, "Yoldan geçerken amcayı gözleri yaşlı görünce çok üzüldük. Korkmuş belli ki o yüzden biz de dayanamadık. Onların emeğinin boşa gitmemesi için yardımcı olmak istedik. Elimizden geldiğince toplamaya çalıştık ve yardım ettik." dedi.

Hamdi Mutlu ise "Köyden gidiyorduk, kaza olduğunu gördük, domatesler yere dökülmüştü. Sürücü amca çok korkmuştu. Ona yardım ettik, yoldaki domateslerini topladık, kurtarabildiğimizi kurtardık. Amca korkmuştu zaten bir de zarar etmesini istemedik." diye konuştu.

Aslanlı da kendisine yardım eden sürücü ve yolculara teşekkür ederek, "Yola saçılan domatesleri toplamaya çalışıyordum. 'Amca sen dur, biz toplarız.' dediler. Görevli arkadaşlar, vatandaşlar hep birlikte topladı. Allah razı olsun hepsinden." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 20:21
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