Sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı Manisa’da Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Manisa’da Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İnanç Çınar, yönetimindeki 45 ABR 934 plakalı otomobiliyle, Mehmet Kılınç yönetimindeki 45 FA 973 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnanç Çınar’ın otomobilinin ön tarafında hasar oluştu. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü Çınar, itfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Çınar, olay yerinde kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından yakınındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

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