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Sürücü kursu müdürü otomobille takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel sürücü kursu müdürünün kullandığı otomobil takla attı.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Sürücü kursu müdürü otomobille takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel sürücü kursu müdürünün kullandığı otomobil takla attı.


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir sürücü kursunda müdüre olarak çalışan Naciye Ç. yönetimindeki 41 RU 994 plakalı kursa ait araç virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Naciye Ç. araç içerisine sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartılan Naciye Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Naciye Ç. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Naciye Ç.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
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