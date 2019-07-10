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Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Kağıthane’de seyir halindeyken sürücüsü kalp spazmı geçiren panelvan araç, özel halk otobüsüne çarptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:07
Sürücü kalp spazmı geçirdi, panelvan halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Kağıthane’de seyir halindeyken sürücüsü kalp spazmı geçiren panelvan araç, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi dönel kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasından dönel kavşağa girmeye çalışan 34 ZE 1662 plakalı panelvan aracın sürücüsü Kasım Akçelik, kalp spazmı geçirmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan panelvan araç, dönel kavşakta Çeliktepe istikametine seyreden Cemalettin Ateş idaresindeki 34 KA 4188 plakalı 63 numaralı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada panelvan araç sürücüsü Kasım Akçelik ile birlikte 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışın sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Akçelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



“Bir anda camlar patladı, bomba patladı sandım”


Kazada yaralanan Mustafa Alper, “Biz binerken araçta bir arkadaş vardı. Ben de hanımla burada oturuyordum. Kendi aramızda konuşurken, sohbet falan ederken bir anda bomba patladı sandım, şok oldum. Yandaki arkadaş buradan resmen yere serildi. Hanıma baktım iyi mi diye, onda bir şey yoktu. Baktım üzerim kan oldu, camlar komple üzerime geldi. Allah’tan bana geldi, biz ucuz atlattık, bir şeyimiz yok. Ama otobüse çarpan arkadaş herhalde kötüydü. Çünkü hava yastıkları patladığına göre. Bomba patladı zannettik. Tek güzel bir şeyimiz vardı, otobüste çok kişi yoktu, 4-5 kişiydik. Şurada kalabalık olsaydı, camlar falan milleti keserdi” diye konuştu.


Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:07
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