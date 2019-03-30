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Sürücü hakimiyeti kaybetti; 3 yaralı

D-100 Karayolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 01:49
Sürücü hakimiyeti kaybetti; 3 yaralı

D-100 Karayolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza; saat 22:45 sıralarında D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Enes V.’nin kullandığı 06 S 4897 plakalı otomobil, Öztürkler Kavşağı’ndan geçerek Çoban Kavşağı istikametine ilerlerken sürücü Enes V.’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu kenarındaki bariyerlere savrularak çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil Sürücüsü Enes V. İle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaralılara kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 01:49
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