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Sürücü adaylarını en çok "düz vites" ve "park etme" zorladı

Milli Eğitim Bakanlığının istatistiklerine göre, Türkiye genelinde geçen yıl 301 bin 643'ü kadın, 705 bin 554'ü erkek toplam 1 milyon 7 bin 197 kişi ehliyet almaya hak kazandı

03 Şubat 2019 Pazar 11:22
Sürücü adaylarını en çok "düz vites" ve "park etme" zorladı

Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 7 bin 197 kişi ehliyet almaya hak kazandı. Direksiyon sınavında başarısız olan 567 bin 280 adayın ise en çok düz vites arabalarda kalkış yaparken moturu iki kez stop ettirmesi ve park etme hatalarını yaptığı belirlendi.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Sınavları'na ilişkin istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, özel motorlu taşıt sürücü kurslarına geçen yıl 1 milyon 574 bin 477 aday kaydoldu.

Bu adayların 1 milyon 87 bin 207'sini erkekler, 487 bin 270'ini de kadınlar oluşturdu.

Ehliyet alma sürecinde 1 milyon 7 bin 197 aday direksiyon uygulama sınavında başarılı olarak sertifikaya hak kazandı. 567 bin 280 aday da direksiyondan kaldı.

Verilere göre, geçen yıl 301 bin 643 kadın ehliyet almaya hak kazanırken, 185 bin 627 kadın uygulama sınavında başarısız oldu.

Erkeklerde ise 705 bin 554 aday uygulama sınavını başarıyla geçti, 381 bin 653 aday ise elendi.

- Park ederken koniler zorladı

Ehliyet uygulama sınavlarında başarısız olan adayların en çok düz vites arabalarda ve koniler arasında park etmede zorlandığı için elendiği saptandı.

Verilere göre, adaylar direksiyon sınavından en çok, düz vites arabalarda başlangıçta, ışıklarda ve diğer alanlarda kalkış yaparken moturu iki kez stop ettirmesi nedeniyle kaldı.

Elenme nedenleri arasında ikinci sırada ise park ederken veya park alanından çıkarken kaldırıma veya konilere çarpma yer aldı.

Üçüncü elenme nedeni, kaldırımdan 50 santimetreden fazla açığa park etme olarak belirlenirken, dördüncü neden geri giderken konilere veya kaldırıma çarpma, şeridinin dışına çıkma, beşinci neden de koniler arasında en fazla iki hamlede park edememe oldu.

Kalkış yaparken, güzergahta şerit değiştirirken ve diğer zorunlu durumlarda sinyal vermeme de elenme nedenleri arasında ön plana çıktı.

- Özel motorlu taşıt kurslarının öğretim programları güncellenecek

Öte yandan Bakanlık, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının öğretim programlarında güncellemeye gidecek. Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi dersi sınavları Avrupa Birliği normları dikkate alınarak geliştirilecek.

Kurslarda direksiyon uygulama sınavını yapanların hizmet içi eğitimden geçirilmesini planlayan Bakanlık, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ni de güncelleyecek.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:22
  1. 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Sınavı
  2. ehliyet sınavı
  3. meb
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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