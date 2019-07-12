Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi - Mahkeme heyeti, saldırı öncesine ilişkin bölgedeki kamera ve polis telsizi kayıtlarının dosyaya eklenmesine karar verdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısına ilişkin davada mahkeme, saldırı öncesine ait bölgedeki kamera ve polis telsizi kayıtlarının dosyaya eklenmesini kararlaştırdı. Suruç Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur yakınları ile avukatları katıldı. Olay günü "yeterli güvenlik tedbiri almadıkları" gerekçesiyle tutuksuz yargılanan polis memurları A.K. ve A.D. ise duruşmaya gelmedi. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından söz alan mağdur avukatlarından Gülhan Kaya, saldırı gününe ilişkin bölgedeki kamera ve polis telsizi kayıtlarının dosyaya konulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.



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