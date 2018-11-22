Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davada, mahkeme, dosya kapsamında arama kararı bulunan iki sanığın akıbetinin sorulması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7. duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmaya saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar ile HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mahkemede mağdurlar ve yakınları yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Tanık olarak dinlenen Ö.A, o gün ilçeye bir yakınını ziyarete gittiği sırada saldırıyla karşılaştığını söyledi.

Müdahil avukatlar, saldırıya ilişkin tanık olarak dinlenen Ö.A'nın beyanlarını kabul etmeyerek, sanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dava kapsamında aranması süren şüphelilerden D.B. ve İ.B'nin akıbetinin sorulması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, biri başka suçtan tutuklu 3 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

