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Sürü eğitimi ve yönetiminde 5’inci kurs açıldı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından çoban yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Sürü Eğitimi ve Yönetimi kursunun beşincisi açıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
Sürü eğitimi ve yönetiminde 5’inci kurs açıldı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından çoban yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Sürü Eğitimi ve Yönetimi kursunun beşincisi açıldı.


Birlik binasında başlayan kurs öncesi açıklamalarda bulunan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, çobanlık mesleğinin sürdürülebilmesi ve istihdamının artması adına birlik olarak birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Çobanlığı teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirten Akın, “Çobanlığın bir peygamber mesleği olduğunu, geçmişte bütün peygamberlerimizin çobanlık yapmalarına rağmen, halen çobanlık konusunda kendimizi yeterince ifade edemediğimizi ve bazı eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz” dedi.


Zaman zaman 7-8 bin liraya çalışacak çoban bile bulmakta zorluk yaşandığını dile getiren Akın, bu nedenle de sahada ciddi manada eksiklik yaşandığını dile getirdi. Bu kapsamda çobanlık kursunun önemine de değinen Akın, “Bugün 5. sürü eğitimi ve yönetimi kursumuzu açıyoruz. Burada Battalgazi Halk Eğitim, Battalgazi Milli Eğitim Müdürlüklerimize de bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Yerel yönetimlerden de bu konuda destek beklediklerini ifade eden Akın, “Ama birilerinin de artık, bunlar ne yapıyor, buralara ne gibi destekler verilebilir, çobanlık ile ilgili eksiklikler nasıl giderilebilir, sosyal ihtiyaçlar nasıl sağlanabilir, artık elini değil, bedenini taşın altına koymaları lazım. Yerel yöneticilerin özellikle sahada çalışan emektar çobanlarımıza sürü yönetimi ve eğitimi yapan arkadaşlarımıza, hayvancılık yapan üreticilerimize yetiştiricilerimize destek olması lazım” şeklinde konuştu.


Ülke olarak üretime önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Akın, “Üretene sahip çıkmamız lazım. Her katıldığımız programlarda bunu söylüyoruz. Bizim nüfusumuz artıyor, üretimimiz ise yetmiyor. Bu konuda da üretimimizi arttırmamız lazım. Çünkü göç alan bir iliz ve üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Muhakkak her zaman olduğu gibi sürü yönetimi ve eğitimi ile ilgili İş Sağlığı Güvenliği, Sürü Yönlendirme, Sürünün Beslenmesi, Sürü Bakım ve İşleri, Sürünün Sağlığı ile ilgili toplamda 104 saatlik bir kursumuz var. Kursiyer arkadaşlarımızı tekrar katılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Çobanlarımıza, sahadaki, kırsaldaki çobanlarımıza, üretim yapan yetiştiricilerimize daha fazla destek olmamız lazım, buradan bütün yetkililere sesleniyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
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