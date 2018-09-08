Sürpriz ziyaret! Uçağıyla Trabzon Havalimanı'na indi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i taşıyan özel uçak Çin dönüşü yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na indi. Uçak yakıt ikmalinin ardından Senegal'e hareket etti.

Çin'deki bir dizi ziyaretinin ardından ülkesine dönmek üzere Çin'den havalanan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'yi taşıyan özel uçak bugün öğle saatlerinde yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na indi.

Konuk cumhurbaşkanını havalimanında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile yetkililer karşıladı.

Yakıt ikmali sırasında VIP Salonu'ndaki Devlet Konuk Evi'nde bir süre dinlenen konuk cumhurbaşkanını taşıyan özel uçak yakıt ikmalinin ardından Senegal'e doğru havalandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i ülkesine uğurlayanlar arasında Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Zargo Toure de yer aldı.