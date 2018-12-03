Trump mektup yazdı! ABD, Pakistan'dan yardım istedi
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan lideri Imran Han'a bir mektup yazarak Afganistan'daki barış süreci için yardımını talep etti.03 Aralık 2018 Pazartesi 13:12
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan lideri Imran Han'a bir mektup yazdı.
Yardım istedi
Reuters'ın servis ettiği habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan'a Afganistan'daki karmaşanın çözümü konusunda bir mektup gönderdi. Başbakan Khan yaptığı açıklamada, ABD Başkanının 17 yıllık Amerikan işgalinin neticeye bağlanması için yürütülen barış görüşmeleri için yardım istediğini bildirdi.
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