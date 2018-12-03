Trump mektup yazdı! ABD, Pakistan'dan yardım istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan lideri Imran Han'a bir mektup yazdı.

Yardım istedi

Reuters'ın servis ettiği habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan'a Afganistan'daki karmaşanın çözümü konusunda bir mektup gönderdi. Başbakan Khan yaptığı açıklamada, ABD Başkanının 17 yıllık Amerikan işgalinin neticeye bağlanması için yürütülen barış görüşmeleri için yardım istediğini bildirdi.