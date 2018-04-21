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Mini pakette sürpriz madde! Erdoğan'ın önündeki engel kalkıyor

Anayasa referandumunun ardından partisinin genel başkanı olan Erdoğan, meclise sunulan mini paketin kabul edilmesiyle bundan sonra grup başkanı da olabilecek.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:55
Mini pakette sürpriz madde! Erdoğan'ın önündeki engel kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, anayasa referandumunun ardından genel başkanlık koltuğuna oturmasına rağmen, milletvekili sıfatı taşımadığı için AK Parti’nin Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenememesine yönelik engel kaldırılıyor.

MİNİ PAKETTE SÜRPRİZ MADDE

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve MHP’nin ortak mutabakatıyla hazırlanan, yürütme ve yürürlük hükümleri ile 10 maddeden oluşacak mini uyum paketi, 24 Haziran seçimlerini ilgilendiren zorunlu düzenlemeleri içeriyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Mini uyum paketinin en sürpriz maddesinin ise milletvekili olmayan siyasi parti genel başkanlarının partisinin Meclis grubuna başkanlık edemeyeceğine yönelik değişiklik olacağı öğrenildi. Mevcut mevzuattaki bu hüküm nedeniyle Erdoğan, Genel Başkan olmasına rağmen, AK Parti Meclis grubunun başkanlığını Başbakan Binali Yıldırım yürütüyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:55
  1. mini paket
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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