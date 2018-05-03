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Halime Sultan neden öldü? Sürpriz ayrılık iddiası

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'da 'Halime Sultan' karakterini canlandırıyordu. Bilgiç dizideki rolünde ani bir şekilde öldürüldü. Esra Bilgiç'in senaryo gereği ölmemesi gerekirken diziden bir anda ayrılması, Gökhan Töre yurtdışına transfermi oluyor? sorusunu akıllara getirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:14
Halime Sultan neden öldü? Sürpriz ayrılık iddiası

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan doruğa çıktı. Diriliş Ertuğrul'daHalime Hatun'un ölümü, izleyicilerin gözlerini doldururdu. Gökhan Töre'nin eşinin canlandırdığı Halime Sultan karakterinin senaryo gereği ölmesi ve diziden ayrılması Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer oluyor mu? sorusunu akıllara getirdi.
 
Uzun bir dönem sakatlıklarla boğuşan fakat iyileşmesine rağmen formasına kavuşmayan Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer olabileceği konuşulurken, Esra Bilgiç'in rol aldığı Diriliş Ertuğrul'dan ayrılması Avrupa'ya transfer iddialarını güçlendirdi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:14
  1. Beşiktaş
  2. Gökhan Töre
  3. halime sultan

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