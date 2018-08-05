Surname nedir? Divan edebiyatında Surname ne demek?

Divan edebiyatında surname nedir sorusunun cevabı bu aralar en çok araştırılan konular arasında. Surname, Osmanlı dönemi Türk edebiyatında şenlikler hakkında yazılan edebî metinlerin genel adıdır. Osmanlı döneminde padişah çocuklarının doğum ve sünnet törenleriyle padişah kızlarının düğün törenlerini anlatan manzum, mensur ya da manzum-mensur karışık yazılan eserler genellikle Surnâme adını taşır.