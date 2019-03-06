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Sürmene’de yangın

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:21
Sürmene’de yangın

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir apartmanda elektrik panosundan çıktığı sanılan yangın sonucu 7 kişi dumandan etkilenirken hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çarşı Mahallesinde 12 katlı binanın 1. katında iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederkenyangında7 kişi dumandan zehirlenerek Araklı ve Trabzon’daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangından özellikle 1 ve 4. katta bulunanların etkilendiği maddi zararın ise 100 bin TL civarında olduğu belirtildi.


Bina yöneticilerinden Salim Sarıkoç, bina sakinleri olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek Sürmene’de özellikle 10-12 katlı yapılara müdahale edecek yeterli donanıma sahip itfaiye aracının bulunmadığını söyledi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:21
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