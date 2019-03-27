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Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu geçti

Trabzon Sürmene ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Pide Festivali coşkulu geçti.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:54
Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu geçti

Trabzon Sürmene ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Pide Festivali coşkulu geçti.


Sürmene Belediyesi ve Sürmene İşadamları Derneği’nin (SÜRSİAD) ortaklaşa olarak ilçenin Sanat Sokağı’nda gerçekleştirdiği festivalde davetliler festivale ismini veren pideye doydu. Binlerce pide Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çiğ ve Belediye Başkanı Rahmi Üstün tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Festivalde bir konuşma yapan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün “Sürmene her şeyin en güzeline layıktır. İnşallah gelecek yıllarda pide festivalini sürekli yapmak bizlere nasip olur” dedi.


AK Parti Milletvekili Salih Cora ise yaptığı konuşmada “Sizleri çok seviyoruz. Her defasında verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Rahmi Üstün ile sizlere yapmış olduğumuz güzel hizmetlere devam etmek için sizlerden ricamız var. Rahmi Üstün abimiz çok naif bir insan çok babacan sevecen bir insan. Onun hizmetlerine devam etmesini istiyoruz. Bizim Sürmenemiz gül bahçesidir. Bu bahçedeki bülbülümüz Rahmi Üstün’dür. Bülbül olmazsa bahçeye kargalar dadanır" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Sürmene Folklor Ekibi Sürmene Bıçak Oyunu’nu sergilerken, festivale katılan sanatçı ve misafirlere Sürmenespor forması hediye edildi. Sürmene Pidesi ustalarının da unutulmayarak plaketle ödüllendirildiği festivalde yerel sanatçılar Gizem Kara ve Sinan Yılmaz söyledikleri şarkı ve türküler ile izleyicileri coşturdu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:54
  1. sanat
  2. sergi

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