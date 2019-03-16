Sürmene Pidesi için festival düzenlenecek

Trabzon’un pidesi ile meşhur ilçesi Sürmene’de pide festivali düzenlenecek.

Sürmene Belediyesi ile Sürmene Sanayici İş Adamları Derneği (SÜRSİAD) tarafından ilçedeki Sanat Sokağında 26 Mart Salı günü saat 15.00’da gerçekleşecek olan festival ile ilgili bilgi veren Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, "Sürmene Pidemizi tanıtmak hem de vatandaşlarımızla yeniden bir araya gelmek istedik. Sürmene geçmişten bu yana şenliklere ev sahipliği yapan bir ilçe ve sosyal yönü fazladır. İlkini düzenleyeceğimiz ’Sürmene Pide Festivali’ne şimdiden katılım gösterecek ve destek verecek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

SÜRSİAD Başkanı Hüseyin Azizoğlu ise yaptığı açıklamada “Ortaklaşa bu organizasyona destek veriyoruz. Festivalimizde Meşhur Sanatçılarımız Sinan Yılmaz ve Gizem Kara yer alacak. Festivalimize yüksek katılım bekliyoruz. Sürmenemize yakışır bir şölen gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sürmene sanat ve kültür şehri, bunu şölenimizle de göstereceğiz” diye konuştu.