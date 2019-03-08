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Surlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki ADEM'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kursiyerler için etkinlik düzenlendi- Tarihi On Gözlü Köprü'deki etkinlikte davul zurna eşliğinde halay çeken kadınlardan kimisi tezgahın başına geçerek ciğer kebabı ve gözleme pişirdi, kimisi de evde hazırladığı tatlı ve yemekleri sattı

08 Mart 2019 Cuma 16:15
Surlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlere yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Sur Kaymakamlığınca Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören kursiyerlere yönelik "Sur'un öğrenen ve üreten kadınları 8 Mart'ta bir arada" temasıyla tarihi On Gözlü Köprü'de gerçekleştirilen programda, kadınlar yaptıkları ürünleri sergiledi.

Davul zurna eşliğinde halay çeken kadınlardan kimisi tezgahın başına geçerek ciğer kebabı ve gözleme pişirdi, kimisi de evde hazırladığı tatlı ve yemeklerin satışını yaptı.

- "Yerli ve yabancı ziyaretçiler için sergilendi"

Sur Kaymakamlığı Proje Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine, ADEM'de çeşitli dallarda eğitim alan 210 kadının, çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Atölye çalışmalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kültürel miras olan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sergilemek istediklerini aktaran Demirel, "Proje kapsamında üretilen ürünler, tarihi köprüyü ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler için sergilendi. Kendi paralarının kazanmanın tadına varmanın en güzel günüdür 8 Mart." dedi.

- "Herkes çalışmalı"

Gözleme yapan Birsel Gündalı da halı kursuna gittiğini belirterek, "Hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de eğleniyoruz. Kadınlar için daha fazla iş imkanı sunulmasını istiyoruz. Özellikle ev kadınlara yönelik. Herkes çalışmalı." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi Yasemin Ayverdi Gülseren (34) yaklaşık 8 aydır, geceleri çalışarak satışını yaptığı ciğer kebabıyla aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sur Kaymakamlığının kadınlara destek amaçlı düzenlediği etkinlik için geldim. Yaptığım ciğer kebabına talep var. Müşterilerden destek alıyorum. Hiç yadırganmadım. Kadın eli değince daha güzel olduğunu söylüyorlar." diyen Gülseren, bu işi yapmaya başladıktan sonra hayatının daha da güzelleştiğini anlattı.

Evde hazırladığı yöresel yemeklerin satışını yapan 4 çocuk annesi Nurcan Sezer ise Sur ilçesinde yaşadığını, kurs sayesinde sosyalleştiklerini söyledi.

Kendilerine bu imkanları sağlayan yetkililere teşekkür eden Sezer, "Bazı erkekler, eşlerinin çalışmasını istemiyor ama kadınların çalışması gerekiyor. Etkinlik için evde hazırladığım pasta ve mercimekli köfteyi getirdim. Hem eğleniyoruz hem de çocuklarımıza destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:15
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