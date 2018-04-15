Suriye'yi vuran ittifaka yeni öneri: İran'ı da vurun!

Cumartesi günü Theresa May ile telefonda görüşen Binyamin Netanyahu, ABD’nin Suriye’de kimyasal silah kullanımına karşı düzenlediği operasyonu desteklediğini ve operasyona İngiltere ve Fransa'nın verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ESED GİBİ İRAN DA VURULMALI

Operasyonun bölgede konvansiyonel olmayan silahlara sıfır tolerans mesajını verdiğini vurgulayan Netanyhau, İran'ın nükleer güce sahip ve bölgede dengeleri bozan terörist bir devlet olduğunu söyledi.

"Esed, ülkesinde İran'ın varlığına izin vererek ülkesini ve Ortadoğu'yu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı. "Konvansiyonel olmayan silahlara toleranssızlık politikasının, nükleer güce sahip terörist ülke ve gruplara karşı da uygulanması gerekiyor." ifadeleriyle İran'ı hedef gösterdi.