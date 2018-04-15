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Suriye'yi vuran ittifaka yeni öneri: İran'ı da vurun!

Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonunun, bir benzerinin de İran'a karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:51
Suriye'yi vuran ittifaka yeni öneri: İran'ı da vurun!

Cumartesi günü Theresa May ile telefonda görüşen Binyamin Netanyahu, ABD’nin Suriye’de kimyasal silah kullanımına karşı düzenlediği operasyonu desteklediğini ve operasyona İngiltere ve Fransa'nın verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ESED GİBİ İRAN DA VURULMALI

Operasyonun bölgede konvansiyonel olmayan silahlara sıfır tolerans mesajını verdiğini vurgulayan Netanyhau, İran'ın nükleer güce sahip ve bölgede dengeleri bozan terörist bir devlet olduğunu söyledi.

"Esed, ülkesinde İran'ın varlığına izin vererek ülkesini ve Ortadoğu'yu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı. "Konvansiyonel olmayan silahlara toleranssızlık politikasının, nükleer güce sahip terörist ülke ve gruplara karşı da uygulanması gerekiyor." ifadeleriyle İran'ı hedef gösterdi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:51
  1. Theresa May
  2. İsrail
  3. Binyamin Netanyahu
  4. ABD

YORUM YAZ

  • merdomerdo13 sa önce
    dünyabuhale geldinatoyu sanki israilabdyönetiyortekelleşme var nato güvenirliğinikaybediyor abdsuriyede kalmak içinsebebyaratıyorkendine
  • birisibirisi21 sa önce
    yahu atıp tutuyorsunuz da esed gibi kimyasal silah kullansa israil acımasız davransa 50 senedir filistin sorunumu kalırdı şimdiye öldürürdü zavallım filistinlileri israil.İsrail iran suriye ve rusya dan daha merhametli
  • FerhatFerhat23 sa önce
    Zaten Filistinde hamasi ve milleti vuruyorsunuz afganistanda coluk cocuk demeden katlediyorsunuz vurmusken iranida vurun ve turkiyedeki liberal demokrasiyi orayada tasiyin. Hem bakin bizim yani Türkiyenin Müttefikinizin tam destegini aldiniz bölgeyi kusatmakta. Hatta bize karsi oynadigiz oyunlara ve düsmanliga ragmen. Eger siz suriyeyi ve irani hatta afganistandakivede fikistindeki hamasi yok ederseniz bizde bölgede demokratik islam modelini millete yutturur ve islami güncellestirip millete haram ama yasal olan hükümleri yuttururuz.ALLAH c. c bizlere kararli ve azimli liderler nasip eylesin. Küffari ve iblisin cografyayi kussatmasini ve bölgenin emperyalizme karsi güclererinin tüketilmesine göz yuman ve savas cigirkanligi yapanlarida islah eylesin.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 gün önce
    EY YAHUDİ İsrail seninde sonun geldi artık böyle korka korka bugünlere geldin artık ÜMMET uyandı seni tükürüğüyle boğacak
  • Mesut SarpMesut Sarp1 gün önce
    Hala uyanamadık vesselam. Amerikanın siyasetini politikacılar değil israil ve CİA belirliyor. Dışişleri Bakanı Tillerson Suriye politikasında yumuşayınca alaşağı edilip eski CİA başkanı Dışişleri Bakanı yapıldı. Batılı devletlerin dış siyasetleri kim olursa olsun değişmez. Öyle bi oraya bi buraya yelken açmaz,mesele çıkardır!
  • cihadcihad1 gün önce
    o g varmı sizde la hadi siz oradan girin çinde buna karşılık karanızdan sadece kendiniz var sanıyosunuz demi. çin demezmi irana geldi sonrası benim kuzey kore kim yong nerdesin bağırıp duruyodun bi nükleer atmadın şunlara haydi
  • Hy-hyHy-hy1 gün önce
    Sen bir köpeksin,bunu biliyorsun değilmi?Köpeğe bazı yerletde it diyorlar.Yani it ürüyor,kervan yürüyor.
  • CellatCellat1 gün önce
    Ne demek domuz herif. Terörist devletlerin başını çeken pislikler olarak başta siz yer alıyorsunuz
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