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Suriye’ye petrol taşıyan tankere Cebelitarık’ta el konuldu

Cebelitarık yetkilileri ile İngiliz özel güçleri, İran’a ait olduğu tahmin edilen ve Suriye’ye 2 milyon varil petrol taşıyan tankere Şam’a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduklarını açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:45
Suriye’ye petrol taşıyan tankere Cebelitarık’ta el konuldu

Cebelitarık yetkilileri ile İngiliz özel güçleri, İran’a ait olduğu tahmin edilen ve Suriye’ye 2 milyon varil petrol taşıyan tankere Şam’a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduklarını açıkladı.


Cebelitarık yetkilileri, İngiliz özel güçlerinin yardımıyla gece saat 02.00 civarında Panama bandıralı gemiye el koydu. Yetkililer, Avrupa Birliği’nin Suriye’e karşı uyguladığı yaptırımı ihlal ettiği gerekçesiyle gemiye el koyduklarını söyledi.


Cebelitarık Başbakanı Fabian Piccardo yayınladığı açıklamada, Grace 1 isimli petrol tankerinin Suiye’deki Banias petrol rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için yeterli sebebe sahip olduklarını söyledi.


Cebelitarık hükümeti kargonun kaynağı konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak Lloyd’un bu haftaki denizcilik haber bülteninde gemideki ham petrolün İran kaynaklı olduğunun belirtildiğini ifade etti.


Lloyd’un listesine göre, Grace 1 petrol tankerinin Nisan ayının ortalarında İran kıyısında petrol yüklendikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin iki farklı farklı limanında demirlediği, daha sonra Güney Afrika’da Ümit Burnu’nu geçerek Cebelitarık’a ulaştığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:45
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