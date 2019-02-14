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Suriye'ye kaçan İngiliz kızlardan biri bulundu

İki kız arkadaşıyla terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye giden Shamima Begum'e bir sığınmacı kampında ulaşıldı

14 Şubat 2019 Perşembe 15:26
Suriye'ye kaçan İngiliz kızlardan biri bulundu

LONDRA (AA) - İki kız arkadaşıyla terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye giden Shamima Begum bir sığınmacı kampında bulundu.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre iki çocuğu ölen ve terör örgütü mensubu kocası hapse giren Begum, Suriye'de bir sığınmacı kampında yaşamaya başladı.

Gazeteye konuşan Begum, "Bethnal Green'den 4 yıl önce kaçan 15 yaşındaki aptal kız değilim. Buraya geldiğime de pişman değilim." dedi.

Habere göre yeniden hamile kalan Begum, çocuğuyla birlikte İngiltere'ye dönmek istediğini de söyledi.

Suriye'ye beraber kaçtığı iki arkadaşını en son geçen haziranda gördüğünü de söyleyen Begum, sonrasında teması kaybettiğini belirtti.

Begum'un İngiltere'ye dönme isteğiyle ilgili İngiliz basınına açıklama yapan Güvenlik Bakanı Ben Wallace, genç kızın yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemesinin "kaygı verici" olduğunu bildirdi.

"İnsanlar neye karıştıklarının farkında olmalı." ifadesini kullanan Wallace, "eylemlerin sonuçları olduğunu" söyledi.

Shamima Begum'un, Kadiza Sultana ve Amira Abas adlı iki okul arkadaşıyla 17 Şubat 2015'te İstanbul'a gittiği tespit edilmişti.

İngiliz polisi, kızların Suriye'ye ulaşmak ve terör örgütü DAEŞ'e katılmak amacıyla Türkiye'ye gittiklerinin tahmin edildiğini açıklamıştı. Daha sonra Türkiye'ye özel bir ekip de gönderen İngiliz polisi, kızların Suriye'ye geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Kzlardan Kadiza Sultana'nın 2016'da Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü düşünülüyordu.

Suriye ve Irak'a 800'den fazla İngiliz vatandaşının DAEŞ saflarında savaşmak için gittiği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:26
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  6. Suriye

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