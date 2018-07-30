Türkiye ekonomik olarak da kalkındıracak! Suriye'ye duble yollar yapılacak

Suriye’de Amerika’nın eliyle oluşturulmak istenen terör koridoru Türkiye’nin girişimleriyle ticaret koridoruna dönüştürülüyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye’de terör izlerini silen Türkiye, sosyo ekonomik yatırımlara da hız verdi. Ticaret imkanının açıldığı bölgelere duble yollar inşa edilmeye başlandı. Planlara göre yollar Münbiç’e kadar uzanacak.

Askeri harekatlarla güveni tesis ettiği Suriye’deki bölgeleri terör koridoru olmaktan çıkaran Türkiye, şimdi de sosyo ekonomik yatırımlarla buraları ticaret koridoru yapacak çalışmalara hız verdi. Oluşturulan güvenli bölgelerde ticaret imkanı Türk işadamlarına açılırken ticaret alt yapısı için de duble yolların inşası son sürat devam ediyor. Açılacak gümrük kapısından Çobanbey’e kadar uzanacak duble yol planlamalara göre terörden temizlenecek Münbiç’te bitecek.

SIRA EKONOMİDE

Sekizinci yılında süren iç savaşta 3.5 milyon mülteciye açık kapı politikası ile şefkat kollarını açan Türkiye, bunların memleketlerine dönebilmeleri için El-Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Afrin gibi bölgelerde Fırat ve Zeytin Dalı Harekatları ile huzur ve güveni de sağladı.

SURİYE’YE YENİ YOLLAR

Türkiye, son safhada Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgeleri sosyo-ekonomik olarak kalkındıracak yatırımlara hız verdi. Ticari hareketlilik için büyük önem taşıyan ve savaştan hasar gören yollar tamir edilirken ulaşım ağına yenileri ekleniyor. Bu çerçevede resmi açılışı henüz yapılmayan ancak giriş-çıkışın yaşandığı Çobanbey gümrük kapısından, Çobanbey merkeze uzanan duble yolun çalışmaları hummalı bir biçimde devam ediyor.

İKİ GÜZERGAH OLACAK

Edinilen bilgilere göre; Çobanbey’e yapılan duble yolun devamında iki güzergahı olacak. Çobanbey’den birinci güzergah El-Bab’a, ikinci yol ise Cerablus’a uzanacak. İlerleyen dönemlerde bu yolun Münbiç’e kadar yapılması planlanıyor.

MÜNBİÇ’E AÇILAN KAPI

Söz konusu yol güzergahının Türkiye’nin ABD ile PYD/PKK’dan arındırılması için yol haritası üzerinde anlaştığı Münbiç’e kadar uzanacağı öğrenildi. Terörden tamamen temizlendikten sonra Münbiç konumu itibariyle Irak’a ve Halep’in doğusuna önemli bir ticari kapı işlevi görecek.

TİCARET MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Halen Rusya ve Türkiye arasında Halep konusunda müzakereler devam ediyor. Tamamen yıkılan şehrin imarı ve Suriyelilerin dönmesi için de İran-Rusya-Türkiye arasında ortak imar ve ihya planlaması yapılıyor. Türkiye sınırından Halep ve Münbiç sınırlarını kapsayan 30 kilometrelik alanın tampon bölge yapılması planlanırken bölge tamamen huzura kavuştuktan sonra ticaret merkezine dönüşecek.

İKİ GÜZERGAH OLACAK

Edinilen bilgilere göre; Çobanbey’e yapılan duble yolun devamında iki güzergahı olacak. Çobanbey’den birinci güzergah El-Bab’a, ikinci yol ise Cerablus’a uzanacak. İlerleyen dönemlerde bu yolun Münbiç’e kadar yapılması planlanıyor.

(Yeni Şafak)